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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Закарпатті чоловік загинув у власному будинку — витягнув чеку з гранати

У селі Ракошино чоловік з товаришем влаштували вибух у будинку. Один з них не вижив.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція на місці інциденту

Поліція на місці інциденту / © Національна поліція України

У Мукачівському районі на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один поранений. Вибух трапився вранці, 3 травня, у приватному будинку в селі Ракошино.

Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці обстежили місце події, здійснили першочергові заходи та з’ясували, що у помешканні вибухнула граната.

Наразі відомо, що у будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі.

«Під час необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець видьоргнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події, а його 54-річний товариш — отримав поранення та госпіталізований до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Подію слідчі попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати.

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