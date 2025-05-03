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На Закарпатті чоловік загинув у власному будинку — витягнув чеку з гранати
У селі Ракошино чоловік з товаришем влаштували вибух у будинку. Один з них не вижив.
У Мукачівському районі на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один поранений. Вибух трапився вранці, 3 травня, у приватному будинку в селі Ракошино.
Про це повідомляє поліція регіону.
Правоохоронці обстежили місце події, здійснили першочергові заходи та з’ясували, що у помешканні вибухнула граната.
Наразі відомо, що у будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі.
«Під час необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець видьоргнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події, а його 54-річний товариш — отримав поранення та госпіталізований до лікарні», — йдеться у повідомленні.
Подію слідчі попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Закарпатті чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати.