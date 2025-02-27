На Закарпатті чоловік жорстоко побив коня: яке покарання йому загрожує (фото)

У селі Гать на Закарпатті затримали 37-річного чоловіка, який жорстоко поводився з конем та бив його стороннім предметом.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Поліція провела необхідні заходи, залучивши ветеринара для огляду тварини. Коня, якого закарпатець жорстоко побив, вилучили та помістили в реабілітаційний центр. Його назвали Мазлі, і зараз йому надають всю необхідну допомогу.

Закарпатцю повідомили про підозру за жорстоке поводження з тваринами, і йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Окрім цього, наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які підбурювали фігуранта до знущання над твариною", — йдеться в повідомленні.

Врятована тварина / Фото: Національна поліція Закарпатської області

Нагадаємо, в Кропивницькому СБУ затримала агента ФСБ, який готував серію підпалів на енергооб’єктах.

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