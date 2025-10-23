ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
93
1 хв

На Закарпатті чоловіка судитимуть за знущання з тварини: тягнув лабрадора мотоблоком

На Берегівщині чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з лабрадором.

Віра Хмельницька
На Закарпатті чоловіка судитимуть за знущання з тварини: тягнув лабрадора мотоблоком

На Берегівщині чоловіка судитимуть за знущання над собакою — лабрадор вижив / © unsplash.com

На Закарпатті 35-річному мешканцю села Тросник Берегівського району повідомлено про підозру через жорстоке поводження з твариною, що спричинило тілесні ушкодження.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Інцидент стався увечері 15 жовтня 2025 року. За даними слідства, чоловік навмисне прив’язав собаку породи лабрадор металевим ланцюгом до мотоблока та почав тягнути її польовою дорогою. Свідками події стали місцеві мешканці — вони зупинили правопорушення, надали першу допомогу постраждалій тварині та викликали ветеринара.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

За висновком спеціаліста, пес зазнав численних травм голови, шиї, грудної клітки та кінцівок.

Наразі слідчі поліції продовжують досудове розслідування і вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зазначимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал довкола песика Міші з київського метро. Станом на вересень собаку взяли під опіку волонтери, але навколо його долі точаться запеклі суперечки.

