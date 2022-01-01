На Закарпатті чоловіка в новорічну ніч переїхав трактор: він помер

Причини та обставини ДТП встановлює поліція.
Поблизу с.Тур’я Ремети Закарпатської області в новорічну ніч чоловіка переїхав трактор. Він помер на місці ДТП.
Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги.
Відомо, що трактор збив 45-річного місцевого жителя. Йому одразу викликали медиків. Проте від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.
"Травми які отримав 45-річний потерпілий, були несумісні із життям", - йдеться у повідомленні.
Причини та обставини ДТП встановлює поліція.
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