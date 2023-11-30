На Закарпатті чоловіка з магазину забрали до ТЦК і визнали "придатним": суд ухвалив несподіване рішення

У Закарпатській області судили чоловіка, якого з магазину забрали до ТЦК і СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ред.) та визнали придатним до служби в армії, проте він відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що повістки він не отримував та не ухилявся від служби в ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, жителя Закарпаття 26 лютого 2022 року визнали придатним до служби в армії та вручили повістку, проте він не прийшов до пункту збору.

Чоловік на суді пояснив, що 26 лютого 2022 року він повернувся з Києва, де був на заробітках. Того ж дня у приміщенні магазину його затримала поліція та відвезла до військкомату. Там ВЛК визнала його придатним до служби в армії. Житель Закарпаття пояснив, що він не проходив медичної комісії, його лише запитали, чи хворіє він. Той повідомив, що у нього "вроджена вада серця та проблеми із психікою", він перебуває на обліку у лікаря-нарколога.

Після цього чоловіка відпустили додому та сказали прийти до ТЦК наступного дня. Призовник наполягав, що жодного офіційного документа йому не давали.

Представник ТЦК заявляв, що чоловіку вручили мобілізаційне розпорядження, проте той відмовився від служби в армії.

Під час розгляду справи суд встановив, що працівники ТЦК і СП припустились технічної помилки під час заповнення мобілізаційного розпорядження. Також вони не зафіксували відмову чоловіка від проходження служби в армії.

Суд виправдав чоловіка та відпустив його на волю.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Волині пенсіонер отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

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