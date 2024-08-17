На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника та відібрали у нього зброю: чим усе закінчилося

На Закарпатті група чоловіків напала на прикордонника і забрала у нього зброю. Незабаром усіх порушників затримали.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Ліга.

Він розповів, що трьох українців намагалися зупинити при спробі незаконного перетину кордону з Румунією. Чоловіки напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли в напрямку сусідньої країни. Для їх затримання на місце інциденту були направлені додаткові групи, які розпочали пошуки правопорушників і перевіряли тилові підступи до кордону. Також були проінформовані румунські прикордонники та правоохоронці для координації дій.

Один з порушників, житель Закарпаття, був затриманий українськими прикордонниками неподалік від кордону, коли він намагався подолати інженерні загородження. Румунська поліція також повідомила, що поблизу кордону затримали українця з документами та знайшли зброю, яку відібрали нападники. Незабаром був затриманий ще один з втікачів.

Нагадаємо,прикордонники з відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС почали пошуки мандрівника, який заблукав у горах Рахівського району Закарпаття. Чоловік потребував медичної допомоги, через те, що через нічний дощ був мокрий і виснажений.

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