На Закарпатті чоловіки у формі залізничників намагались перетнути кордон

На українсько-словацькому кордоні викрили двох чоловіків, які намагалися обійти закон, видаючи себе за працівників залізниці. Заради цього вони одягли спецодяг зі світловідбивальними жилетами, взяли із собою кирку та лопату і мовчки рухалися вздовж залізничних колій у напрямку кордону.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

За інформацією Державної прикордонної служби, порушники прямували рейковим шляхом у прикордонному місті Великий Березний, а далі вирушили у напрямку лісу, імітуючи перевірку стану колій. Такий маршрут для них організували переправники, сподіваючись обійти посилену охорону.

Втім, їхній план провалився: поблизу загороджувального паркану "залізничників" затримали прикордонники. Згодом правоохоронці затримали і їхніх провідників, які намагалися допомогти у нелегальному перетині кордону.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Переправників взяли під варту. Наразі триває слідство, під час якого з’ясовуються всі деталі та можливі співучасники.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками жалобного кортежу, що нібито супроводжував тіло загиблого воїна.