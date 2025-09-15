ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
463
2 хв

На Закарпатті "чорний археолог" намагався продати в інтернеті скарб кельтів (фото)

Чоловік незаконно розкопав пам’ятку і намагався продати стародавні артефакти.

Наталія Магдик
Археологічний скарб кельтів

Археологічний скарб кельтів / © Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті 42-річний чоловік провів незаконні розкопки на пам’ятці археології, яка внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, та намагався продати знайдені предмети через інтернет-аукціон.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України на Facebook, уточнивши., що обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, у лютому 2025 року чоловік знайшов 11 фрагментів керамічного горщика, всередині якого містилися чотири бронзові сокири-кельти. Усвідомлюючи історичну цінність знахідки, він не повідомив про неї відповідні органи, а спробував продати скарб через онлайн-аукціон.

Незаконний продаж вдалося припинити завдяки спільним діям поліції та фахівців Національного музею історії України, які виявили лот під час моніторингу. Експерти підтвердили, що предмети належать культурі Ґава-Голігради, яка існувала на межі пізнього бронзового та раннього залізного віку (XII–IX ст. до н.е.), та що збережені у керамічному посуді вони мають особливу археологічну цінність.

Скарб кельтів / © Офіс Генерального прокурора

Скарб кельтів / © Офіс Генерального прокурора

Скарб кельтів / © Офіс Генерального прокурора

Скарб кельтів / © Офіс Генерального прокурора

Скарб кельтів / © Офіс Генерального прокурора

Скарб кельтів / © Офіс Генерального прокурора

Всі знахідки вилучені та передані на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Обвинуваченому інкриміновано незаконне проведення археологічних робіт і привласнення цінного скарбу (ч. 1 ст. 298 та ч. 1 ст. 193 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося Ужгородським райуправлінням поліції спільно з Управлінням протидії кіберзлочинам Закарпатської області під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві за безцінь хотіли продати на аукціоні рідкісні скарби, а саме — фрагмент чоловічого браслета, золочене закінчення ременя у вигляді голови хижого птаха, а також срібну фібулу — рідкісну застібку для одягу, декоровану складними ювелірними техніками.

463
