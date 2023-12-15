На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради: є жертви (фото)

Сьогодні, 15 грудня, один із депутатів під час засідання підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За попередньою інформацією, загинула одна людина — сам підривник, ще 11 людей поранено.

У МВС уточнили згодом, що постраждало 26 людей, шестеро з яких - у важкому стані.

Медики здійснюють реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Фото: Національна поліція України

На місці працюють правоохоронці, деталі події встановлюють.

Нагадаємо, на Харківщині 14-річний підліток загинув внаслідок детонації вибухового предмету, який він перевозив у пакеті.

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