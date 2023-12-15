На Закарпатті депутат підірвав гранату під час розгляду бюджету 2024: що відомо про інцидент

На Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільради. Відомо про багатьох поранених.

Сьогодні, 15 грудня, сталася трагедія під час засідання Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Як повідомляє пресслужба Національної поліції, один із депутатів ради підірвав гранати всередині будівлі під час засідання.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про інцидент.

За даними джерел ТСН.ua, підривник - 54-річний депутат сільради першого скликання від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин, який мешкає у селі Кушниця.

"Це вічний опозиціонер по відношенню до сільської влади, останнім часом він став неадекватом", - розповів в коментарі для ТСН.ua представник місцевої влади.

Цю інформацію наводить також закарпатський журналіст Віталій Глагола та портал Mukachevo.net.

За попередньою інформацією, причиною інциденту могло стати незгода депутата з певними рішеннями, які ухвалювали під час засідання сільради. Зокрема, за словами очільника Хустської районної військової адміністрації Віктора Сабадоша, розглядали питання затвердження бюджету на 2024 рік та підсумки 2023-го.

Нині медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати. Він вижив, але перебуває у важкому стані. За останніми даними правоохоронців, внаслідок інциденту постраждали 26 осіб, з яких 6 — у важкому стані.

На Закарпатті депутат підірвав гранату

На Закарпатті депутат підірвав гранату / Фото: Національна поліція України

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Нині з'ясовують усі обставини трагедії. Цю подію слідчі вже кваліфікували за статтею 258 ККУ (терористичний акт). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас в мережі з'явилося відео моменту вибуху всередині приміщення під час засідання. На кадрах видно, як близько 11:30 депутат заходить до зали під час дискусії, деякий час стоїть біля дверей і після слів "мож я?" дістає кілька гранат і кидає їх на підлогу. Через декілька секунд вони здетонували.

Вибух гранат під час сесії на Закарпатті

Інші випадки підривів гранат

Під Києвом у вересні чоловік підірвав себе гранатою. У поліції уточнили, що внаслідок підриву гранати загинув 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.

У листопаді в Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати також загинуло двоє осіб. Правоохоронці встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік — брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

У Дніпрі 13 листопада зловмисники на Lexus кинули гранату в автомобіль, який стояв поруч із зупинкою громадського транспорту. Один чоловік отримав поранення.

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