На Закарпатті детектив БЕБ та депутат прикривали ринок електронних сигарет за тисячі доларів

На Закарпатті затримали детектива Бюро економічної безпеки та місцевого депутата, які за хабарі прикривали нелегальний ринок електронних сигарет.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Посадовець вимагав та отримував неправомірну вигоду за прикриття нелегального збуту електронних сигарет на території Закарпатської області.

До цієї діяльності працівник БЕБ залучив посередника - депутата однієї з сільських рад Ужгородського району, який від його імені мав зустрічатися з місцевими підприємцями та вести з ними перемовини.

Фото: Прокуратура міста Києва

За умовами правоохоронця, з кожної реалізованої електронної сигарети він мав отримувати з підприємців по 2 долари. Водночас щомісячний розмір неправомірної вигоди тав становити не менше 2-3 тисяч доларів.

Після продажу понад 10 тисяч електронних сигарет за місяць старший детектив через свого посередника пропонував обговорити питання зменшення суми неправомірної вигоди.

Правоохоронці задокументували передавання детективові першої частини грошей - 2 тисяч доларів. Під час отримання - 4 тисяч доларів - старшого детектива та місцевого депутата затримали. Наразі їм повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, на Закарпатті за добу спіймали 14 ухилянтів, які хотіли незаконно перетнути кордон. Більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей.

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