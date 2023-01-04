Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Закарпатті детектив БЕБ та депутат прикривали ринок електронних сигарет за тисячі доларів

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
311
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Закарпатті детектив БЕБ та депутат прикривали ринок електронних сигарет за тисячі доларів

Фото: Прокуратура міста Києва

Працівник БЕБ вигадав схему і залучив депутата.

На Закарпатті затримали детектива Бюро економічної безпеки та місцевого депутата, які за хабарі прикривали нелегальний ринок електронних сигарет.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Посадовець вимагав та отримував неправомірну вигоду за прикриття нелегального збуту електронних сигарет на території Закарпатської області.

До цієї діяльності працівник БЕБ залучив посередника - депутата однієї з сільських рад Ужгородського району, який від його імені мав зустрічатися з місцевими підприємцями та вести з ними перемовини.

© Прокуратура міста Києва
Фото: Прокуратура міста Києва

За умовами правоохоронця, з кожної реалізованої електронної сигарети він мав отримувати з підприємців по 2 долари. Водночас щомісячний розмір неправомірної вигоди тав становити не менше 2-3 тисяч доларів.

Після продажу понад 10 тисяч електронних сигарет за місяць старший детектив через свого посередника пропонував обговорити питання зменшення суми неправомірної вигоди.

Правоохоронці задокументували передавання детективові першої частини грошей - 2 тисяч доларів. Під час отримання - 4 тисяч доларів - старшого детектива та місцевого депутата затримали. Наразі їм повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

© Прокуратура міста Києва
Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, на Закарпатті за добу спіймали 14 ухилянтів, які хотіли незаконно перетнути кордон. Більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей.

Тарифи, пенсії, субсидії: що змінилося в Україні з 2 січня

Тарифи, пенсії, субсидії: що змінилося в Україні з 2 січня

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
311
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація