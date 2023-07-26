На Закарпатті дитина виявила свою маму мертвою у будинку: хто вчинив вбивство

На Закарпатті 15-річна дівчинка виявила в будинку мертвою свою маму. Вона одразу звернулася до поліції.

Про це повідомили у поліції регіону.

Дівчина розповіла правоохоронцям, що вона проживала разом з матір’ю та її 47-річним співмешканцем.

Одна з версій, яку відпрацьовували поліцейські - до злочину причетний співмешканець потерпілої. Під час розслідування він намагався надати слідству неправдиві покази, навіть вигадав собі алібі, яке під час перевірки було спростовано правоохоронцями.

Співробітники поліції затримали 47-річного підозрюваного.

"Відомо, що між ним та жінкою того дня виник конфлікт, під час якого він завдав їй тілесні ушкоджень та залишив будинок", - уточнили у поліції.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, у Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.

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