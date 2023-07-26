На Закарпатті дитина виявила свою маму мертвою у будинку: хто вчинив вбивство

Зловмисника вже затримано.
На Закарпатті 15-річна дівчинка виявила в будинку мертвою свою маму. Вона одразу звернулася до поліції.
Про це повідомили у поліції регіону.
Дівчина розповіла правоохоронцям, що вона проживала разом з матір’ю та її 47-річним співмешканцем.
Одна з версій, яку відпрацьовували поліцейські - до злочину причетний співмешканець потерпілої. Під час розслідування він намагався надати слідству неправдиві покази, навіть вигадав собі алібі, яке під час перевірки було спростовано правоохоронцями.
Співробітники поліції затримали 47-річного підозрюваного.
"Відомо, що між ним та жінкою того дня виник конфлікт, під час якого він завдав їй тілесні ушкоджень та залишив будинок", - уточнили у поліції.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.
Нагадаємо, у Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.
Читайте також: