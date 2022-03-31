На Закарпатті для переселенців готують майже дві тисячі квартир: будівництво на стадії завершення

На Закарпатті для переселенців готують майже дві тисячі квартир: будівництво на стадії завершення

Офіційно в регіоні зареєстрували 110 тисяч переселенців.

На Закарпатті для вимушено переміщених осіб є майже дві тисячі квартир.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

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За його словами, будівництво цих помешкань уже на завершальній стадії. Крім того, він наголосив, що на території області можуть перебувати близько 380 тисяч переселенців.

До слова, в облраді Закарпаття повідомляють, що офіційнов регіоні зареєстрували 110 тисяч вимушених переселенців. Загалом в області перебувають близько 380 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За даними облради, для безкоштовного розселення задіяно 296 комунальних закладів, у яких проживає 18 200 осіб.

Як повідомлялося, у Рівненській області готують 300 квартир для вимушених переселенців. Житло добудоване на 90%. За його словами, Рівненська область вже прийняла понад 37 тисяч переселенців.

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