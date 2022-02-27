На Закарпатті для українців запустили поїзди до країн ЄС: завтра буде безкоштовний рейс до Чехії

На Закарпатті для українців запустили поїзди до країн ЄС: завтра буде безкоштовний рейс до Чехії

Для посадки на потяг потрібен або внутрішній або закордонний паспорт.

На залізничній станції Чоп створено транспортний хаб для охочих перетнути кордон України з країнами ЄС.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда - 6 вагонів). На зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка до поїздів здійснюється за наявності квитка та одного з документів:

закордонний паспорт;

біометричний паспорт;

паспорт громадянина України.

Крім того, 28 лютого до України прибуде поїзд з Чехії на борту якого гуманітарний вантаж.

Назад поїзд безкоштовно повезе пасажирів. Просимо прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині.

"Закликаємо пасажирів, які прямують до ЄС не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі. Тут вам буде зручно перетнути кордон з ЄС", - зазкликають в УЗ.

Пріоритет під час посадки надається жінкам, дітям та людям похилого віку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

корабліЄкатери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: