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На Закарпатті для українців запустили поїзди до країн ЄС: завтра буде безкоштовний рейс до Чехії

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На Закарпатті для українців запустили поїзди до країн ЄС: завтра буде безкоштовний рейс до Чехії

Associated Press

Для посадки на потяг потрібен або внутрішній або закордонний паспорт.

На залізничній станції Чоп створено транспортний хаб для охочих перетнути кордон України з країнами ЄС. 

Про це інформує пресслужба УЗ.

Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда - 6 вагонів). На зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка до поїздів здійснюється за наявності квитка та одного з документів:

  • закордонний паспорт;
  • біометричний паспорт;
  • паспорт громадянина України.

Крім того, 28 лютого до України прибуде поїзд з Чехії на борту якого гуманітарний вантаж. 

Назад поїзд безкоштовно повезе пасажирів. Просимо прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині. 

"Закликаємо пасажирів, які прямують до ЄС не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі. Тут вам буде зручно перетнути кордон з ЄС", - зазкликають в УЗ.

Пріоритет під час посадки надається жінкам, дітям та людям похилого віку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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