На Закарпатті для українців запустили поїзди до країн ЄС: завтра буде безкоштовний рейс до Чехії

Для посадки на потяг потрібен або внутрішній або закордонний паспорт.
На залізничній станції Чоп створено транспортний хаб для охочих перетнути кордон України з країнами ЄС.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда - 6 вагонів). На зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка до поїздів здійснюється за наявності квитка та одного з документів:
- закордонний паспорт;
- біометричний паспорт;
- паспорт громадянина України.
Крім того, 28 лютого до України прибуде поїзд з Чехії на борту якого гуманітарний вантаж.
Назад поїзд безкоштовно повезе пасажирів. Просимо прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині.
"Закликаємо пасажирів, які прямують до ЄС не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі. Тут вам буде зручно перетнути кордон з ЄС", - зазкликають в УЗ.
Пріоритет під час посадки надається жінкам, дітям та людям похилого віку.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- корабліЄкатери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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