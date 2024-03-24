На Закарпатті донька жорстоко вбила рідного батька: подробиці шокують 

Між дівчиною та чоловіком спалахнула сварка.

У Закарпатській області під час сварки 19-річна дівчина зарізала 52-річного рідного батька.

Про це повідомили у поліції регіону.

До поліції Мукачева від медиків надійшло повідомлення про те, що вони констатували смерть місцевого мешканця, на тілі якого виявили ножове поранення в області шиї.

Трагедія трапилася в одній з квартир багатоповерxового будинку у Мукачеві.

"Між 52-річним чоловіком та його 19-річною донькою виник конфлікт, під час якого остання раптово сxопила ніж та завдала батькові удар в область шиї. Чоловік від отриманої травми помер", - йдеться у повідомленні відомства.

Поліцейські допитали родичів та сусідів, та з’ясували, що в сім’ї загиблого й раніше траплялися сварки й домашнє насильство, однак із відповідними заявами до поліції ніхто не звертався.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Дівчину поліцейські затримали у порядку ст.208 КПК України. Слідство триває.

Раніше стало відомо, що 19-річна дівчина під час сварки зарізала свою родичку.

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