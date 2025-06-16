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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5869
Час на прочитання
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На Закарпатті двоє чоловіків напоїли і зґвалтували 15-річну — деталі

На Закарпатті поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Підозрювані у зґвалтуванні

Підозрювані у зґвалтуванні / © Національна поліція Закарпатської області

На Закарпатті затримали двох чоловіків віком 18 та 29 років, яких підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Про це передає поліція Закарпатської області.

15 червня до поліції звернулася 15-річна закарпатка. Дівчина стверджує, що кілька днів тому її зґвалтували двоє місцевих жителів. За словами потерпілої, зловмисники погрожували їй та силоміць затягнули до дому одного із фігурантів.

Там вони разом стали пиячити, а потім, напоївши дівчину і скориставшись її безпорадним станом, зґвалтували неповнолітню.

Правоохоронці розшукали і затримали фігурантів. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Рівному суд відпустив на волю чоловіка, який скоїв 4 зґвалтування

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Дата публікації
Кількість переглядів
5869
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