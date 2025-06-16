Підозрювані у зґвалтуванні / © Національна поліція Закарпатської області

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На Закарпатті затримали двох чоловіків віком 18 та 29 років, яких підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Про це передає поліція Закарпатської області.

15 червня до поліції звернулася 15-річна закарпатка. Дівчина стверджує, що кілька днів тому її зґвалтували двоє місцевих жителів. За словами потерпілої, зловмисники погрожували їй та силоміць затягнули до дому одного із фігурантів.

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Там вони разом стали пиячити, а потім, напоївши дівчину і скориставшись її безпорадним станом, зґвалтували неповнолітню.

Правоохоронці розшукали і затримали фігурантів. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Рівному суд відпустив на волю чоловіка, який скоїв 4 зґвалтування