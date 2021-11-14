На Закарпатті двоє чоловіків пограбували АЗС з фейковими посвідченнями копів: фото

Після пограбування 39 та 40-річний мешканець Києва та Київської області, переховувалися в Мукачеві.

Двоє зловмисників пограбували заправку в Берегові Закарпатської області та переховувалися в сусідньому Мукачеві.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.

"12 листопада близько 15:00 години до поліції надійшло повідомлення від працівників однієї з АЗС Берегова про пограбування. За викликом прибули співробітники слідчо-оперативної групи, які опитали потерпілих. Вони розповіли, що двоє невідомих чоловіків приїхали на АЗС та почали їм погрожувати, після чого вкрали мобільний телефон і 31, 5 тис. гривень та 9,6 тис. доларів, і поїхали у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Вже за кілька годин оперативники з бійцями роти поліції особливого призначення, за гарячими слідах затримали підозрюваних. Двоє зловмисників, 39 та 40-річний жителі Києва та Київської області, переховувалися в Мукачеві на одному з приватних підприємств.

У фігурантів слідчі вилучили гроші, пістолет та речовину, схожу на наркотичну метамфетамін. Окрім цього, поліцейські виявили у зловмисників кілька підроблених посвідчень співробітників правоохоронних органів. Всі речові докази досліджуватимуть експерти.

Підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання. Автомобіль, на якому вони пересувалися, вилучили на арештайданчик.

Слідчі кваліфікували дії затриманих за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозру у скоєнні вказаного злочину. Їм загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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