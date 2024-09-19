На Закарпатті двоє підлітків зґвалтували глухоніму жінку і втекли за кордон

У прикордонників не було причини обмежити виїзд неповнолітніх за межі України.

На Закарпатті двоє 14-річних хлопців, яких підозрюють в зґвалтуванні жінки з інвалідністю, терміново виїхали за кордон.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі місцевий журналіст Віталій Глагола.

За його словами, цей злочин стався ще 17 липня, а 19 липня рідні жінки звернулися із заявою до поліції. Зґвалтована 42-річна жінка мала вади - вона була глухонімою. Кривдники та потерпіла проживали в одному селі Теребля Тячівського району.

Як зауважив журналіст, поки поліція проводила необхідні слідчі дії та експертизи для вручення підозри, у прикордонників не було причини обмежити виїзд неповнолітніх за межі України.

“За моєю інформацією, зараз ґвалтівників поліція буде оголошувати у розшук”, - написав Віталій Глагола.

Раніше речниця поліції Закарпатської області Анна Дан у коментарі “УП. Життя” підтвердила, що двом 14-річним підліткам повідомили про підозру у зґвалтуванні 42-річної жінки з інвалідністю.

“Було проведено низку слідчих дій, зокрема слідчий експеримент за участі фігурантів. Щоб повідомити про підозру, ми мусили дочекатися висновків усіх експертиз", - зазначила вона.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловіка засудили до 10 років ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої. Зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої, яка є особою з інвалідністю.

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