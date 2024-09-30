На Закарпатті двоє ухилянтів хотіли втекти до Угорщини, вдаючи з себе військових

За задумом переправників, військова форма їх клієнтів мала б відволікти увагу прикордонників.

На Закарпатті двоє ухилянтів натягли на себе військову форму, щоб вдати прикордонників і непомітно втекти до Угорщини.

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Затриманими виявились жителі Харківської та Тернопільської областей. Обидва були одягнені у камуфльований одяг. За задумом переправників, вбрання їх клієнтів мало б відволікти увагу прикордонних нарядів. За ці послуги кожен із ухилянтів віддав по 9 тисяч доларів США.

Проте за 100 метрів до кордону військовослужбовці викрили спритників. Для складання протоколів про вчинені ними адмінправопорушення чоловіків доправили до прикордонного підрозділу. Правову оцінку їхнім діям надаватиме суд.

Нагадаємо, що на Львівщині дрон зірвав спробу "телепортації" ухилянта.

Читайте також:

Ухилянту 42, дружина - удвічі старша! Прикордонники викрили фейковий шлюб із тещею

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.