На Закарпатті двоє жінок вкрали у туриста з Києва 50 тис. грн, поки він плавав на катамарані: фото

Частину грошей зловмисниці вже встигли витратити.
На Закарпатті двоє жінок вкрали у туриста з Києва барсетку з 57 тис. грн і документами. Інцидент стався у неділю, 10 жовтня, в селі Поляна, що неподалік Сваляви.
Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття.
Чоловік розповів, що близько 12:20 залишив барсетку на лавиці поблизу озера і пішов кататися на катамарані.
У цей час дві невідомі жінки поцупили його барсетку.
Поліцейські одразу переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували момент злочину, та оперативно встановили особи причетних, ними виявилися 38-річна мешканка села Неліпино та 30-річна жителька села Сасівка.
Фігуранток разом з викраденими речами розшукали вже на залізничному вокзалі в Сваляві. Гроші жінки частково встигли потратити, однак, більшу частину коштів, 45 тисяч гривень, поліцейські вилучили і найближчим часом повернуть потерпілому.
За фактом крадіжки слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі триває слідство.
Нагадаємо, на Волині чоловік поцупив телевізор зі свого готельного номера.