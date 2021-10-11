На Закарпатті двоє жінок вкрали у туриста з Києва 50 тис. грн, поки він плавав на катамарані: фото

На Закарпатті двоє жінок вкрали у туриста з Києва 50 тис. грн, поки він плавав на катамарані: фото

Частину грошей зловмисниці вже встигли витратити.

На Закарпатті двоє жінок вкрали у туриста з Києва барсетку з 57 тис. грн і документами. Інцидент стався у неділю, 10 жовтня, в селі Поляна, що неподалік Сваляви.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття.

Чоловік розповів, що близько 12:20 залишив барсетку на лавиці поблизу озера і пішов кататися на катамарані.

У цей час дві невідомі жінки поцупили його барсетку.

Поліцейські одразу переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували момент злочину, та оперативно встановили особи причетних, ними виявилися 38-річна мешканка села Неліпино та 30-річна жителька села Сасівка.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Фігуранток разом з викраденими речами розшукали вже на залізничному вокзалі в Сваляві. Гроші жінки частково встигли потратити, однак, більшу частину коштів, 45 тисяч гривень, поліцейські вилучили і найближчим часом повернуть потерпілому.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

За фактом крадіжки слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі триває слідство.

Нагадаємо, на Волині чоловік поцупив телевізор зі свого готельного номера.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання