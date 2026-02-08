- Дата публікації
76
2 хв
На Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і 4 квартири
Колишній начальник відділу Мукачівського РТЦК Сергій Іванина перед звільненням подав декларацію. Як за 10 років служби у військових комісаріатах і ТЦК вдалося зібрати статки, що перевищують офіційну зарплату — читайте далі.
На Закарпатті колишній начальник відділу Мукачівського ТЦК Сергій Іванина подав декларацію перед звільненням, у якій вказав 240 тис. доларів готівкою, елітні авто і чотири квартири.
Про це стало відомо з сайту НАЗК після публікації місцевого журналіста Віталія Глаголи.
Іванина задекларував 240 тисяч у валюті готівкою — 120 тис. доларів і 120 тис. євро.
Нерухомість
будинок 201,45 м² у Міжгір’ї (2008);
дві квартири в Ужгороді — 36,6 м² та 36,9 м² (2016);
4 земельні ділянки у курортному Міжгір’ї загальною площею 432 м²;
нежитлове приміщення 59,8 м² у Міжгір’ї.
Майно дружини ексвійськкома Оксани Іванини:
будинок 245,7 м² в Ужгороді (2017);
квартири 66,2 м² (2013) та 97,8 м² (2011) в Ужгороді;
земельна ділянка 450 м²;
два нежитлові приміщення (9,3 м² та 22,3 м², 2022).
Транспорт, зареєстрований на дружину:
Toyota Land Cruiser 150 (2022);
Hyundai Tucson (2019);
автобус Ponticelli ER-120U (1995).
Сергій Іванина задекларував за 2025 рік близько 748 тис. грн:
грошове забезпечення від Закарпатського ОТЦК та СП — 333 тис. грн та 138 тис. грн;
пенсія — 256 тис. грн;
дрібні виплати: кешбек, держпрограми, зарплата за сумісництвом.
Дружина отримала 4451 грн зарплати за сумісництвом через ФОП та є кінцевою бенефіціаркою ТОВ «Телерадіокомпанія „Міжгір’я ТВ“.
Як нагадує Zaxid.net, Сергій Іванина працював в системі військових комісаріатів/ТЦК понад 10 років. У 2015 році його призначили заступником комісара Хустсько-Міжгірського об’єднаного міського військового комісаріату.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині поліція затримала трьох військових ТЦК, які забили цивільного до смерті.