На Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля будівлі ТЦК: що відомо

На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля будівлі військкомату. Правоохоронці вже затримали стрілка.

У Хусті ексвійськовий відкрив стрілянину біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки, намагаючись проникнути до будівлі. Чоловіка затримали на місці події.

Про це повідомляє Суспільне.

Так, чоловік здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета.

"Внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП", - зазначила речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

За інформацією видання, затриманим виявився колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я.

"Чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Юлія Яцик заявила, що в Україні потрібно розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та створити з їхніх працівників понад 10 бригад.

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