На Закарпатті голова ТГ просив у матері загиблого героя кошти на перевезення тіла – журналіст

За словами журналіста, голова ТГ просив у матері загиблого захисника 9000 гривень на транспортування тіла.

У Керецьківській громаді на Закарпатті, де у грудні минулого рокумісцевий депутат підірвав гранати під час засідання, стався новий скандал.

Про це пише журналіст і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

"Військовослужбовець Максим Андрійчук, у соціальній мережі Facebook, опублікував відеозапис на якому невідома особа стверджує, що (голова Керецківської ТГ. – Ред.) Михайло Мушка просив у матері загиблого захисника 9000 гривень на транспортування тіла у рідне село Керецьки", – йдеться в повідомленні.

Йдеться про 40-річного військового Михайла Гецка, який загинув 17 лютого на Лиманському напрямку.

На опублікованому аудіозаписі невідома жінка розповідає, що в селі родичі та знайові загиблого героя назбирали 12 тис. грн і віддали ті гроші.

"Але не знаю, кому ті гроші віддали", – зазначає жінка.

Раніше Глагола писав, що Михайло Мушка є представником забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя". А у березні 2021 року йому повідомили про підозру за отримання хабаря. Під час вибуху гранати у приміщення сільради Михайло Мушка зазнав поранення середньої важкості.

Нагадаємо, що 15 грудня 2023 року депутат Керецківської ТГ на Закарпатті під час сесії підірвав гранати. Унаслідок вибуху постраждали 26 людей. 16 грудня один із чоловіків помер в лікарні від отриманих травм.

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