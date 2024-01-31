На Закарпатті горіла пам'ятка архітектури – подробиці, фото

Пожежа спалахнула у храмі, який є пам'яткою архітектури.
У Новому Селі Закарпатської області у ніч проти 31 січня сталася пожежа у Реформаторському храмі ХІІІ-ХV століття.
Про це повідомляє ДСНС України.
Як розповіли надзвичайники, водій, що проїжджав селом побачив, як із вікон дзвіниці Реформаторського храму йде дим.
Чоловік одразу викликав рятувальників, які ліквідували загрозу й врятували сакральну споруду.
За різними історичними джерелами, будівля храму датована ХІІІ-ХV cт, і є окрасою села. Остання пожежа в ній сталася 1913 року, тоді згоріла крівля храму.
Нагадаємо, на Житомирщині у пожежі загинули двоє маленьких дівчат (фото).
Читайте також провідні новини дня: