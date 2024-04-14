На Закарпатті група поляків незаконно перетнула кордон України – відео, подробиці

У Закарпатській області четверо громадян Польщі незаконно перетнули кордон з Україною на квадроциклах. Іноземці пояснили, що є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів. Вони заблукали й випадково потрапили до України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Порушників, які поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули кордон з Угорщини в Україну виявили за допомогою біспектральної камери.

На їх затримання висунулась група реагування прикордонної служби "Бодалово" Мукачівського загону.

Група поляків, яка незаконно перетнула кордон України / Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України-Західний кордон

У квітні у Польщі стартувала акція під назвою "2222 км", зміст якої полягає в тому, що добровольці, які беруть у ній участь, зобов’язані проїхати маршрутом від Кракова до Стамбула, долаючи щодоби близько 300 км здебільшого бездоріжжям. Через проблеми зі зв’язком, іноземці заблукали, втратили орієнтування на місцевості, тому й опинилися на території України.

Стосовно громадян Польщі прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скеровано до суду.

Іноземців, в порядку реадмісії, повернуть до Угорщини.

Нагадаємо, прикордонник попросив у ветерана ЗСУ із ампутованими ногами дозвіл на виїзд із країни.

Читайте також провідні новини дня: