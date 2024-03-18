На Закарпатті хлопець намагався вчинити самогубство у ТЦК: версія військкомату

У Закарпатському ТЦК та СП заявляють, що хлопець, який намагався вчинити самогубство у будівлі військкомату, міг бути під дією наркотичних препаратів або речовин.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП у понеділок, 18 березня.

"Співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано 13.03.2024 р. при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Під час проведення ВЛК, громадянин Хабаров Є.В. повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до РТЦК у м. Хуст для проведення ВЛК", - зазначили у ТЦК.

У військкоматі запевняють, що Хабаров поводив себе неадекватно і між 3 год. 10 хв. та 3 год. 30 хв. 14 березня він вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК.

"Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові. Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду", - додали у ТЦК.

Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. У нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату «Гідазепам», який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10.

"Жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції", - стверджують у ТЦК.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік, перебуваючи у ТЦК, намагася здійснити самогубство.

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