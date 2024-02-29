На Закарпатті хотіли мобілізувати чоловіка, брат якого уже на фронті: чим це закінчилось

На суді чоловік пояснив, що його рідний брат уже мобілізований.

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку і письмово відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, жителя Закарпатської області військово-лікарська комісія визнала придатним до служби в армії. У листопаді 2023 року йому вручили повістку. Проте чоловік категорично відмовився від мобілізації, написавши письмову заяву у військкоматі.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що ухилився від мобілізації, оскільки не погодився із висновком ВЛК, додавши, що має ваду серця. Чоловік на суді заявив, що "на його утриманні знаходиться неповнолітня дитина та батьки, які потребують догляду, так як старший брат мобілізований".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового.

"Враховуючи, що обвинувачений раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаюється у вчиненому, має на утриманні малолітню дитину та батька, який потребує лікування, крім того, його рідний брат мобілізований та є учасником бойових дій, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання", - йдеться у поясненні суду.

Вирок суду

Нагадаємо, через відмову від мобілізації засудили 20-річного сина ветерана війни.

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