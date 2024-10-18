На Закарпатті хрещений батько загиблого військового обікрав його родину

За скоєний злочин йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція Закарпаття повідомила про підозру 44-річному мукачівцю, який вчинив шахрайство, ошукавши родину загиблого захисника України на понад 7,2 мільйона гривень.

Про це повідомила поліція Закарпаття.

Згідно з інформацією слідства, зловмисник, перебуваючи в довірливих стосунках із родиною загиблого, запропонував матері військовослужбовця допомогу в оформленні документів для отримання одноразової грошової виплати від держави. Він є хрещеним батьком загиблого.

Після відкриття банківського рахунку зловмисник переконав жінку залишити банківську картку у нього, запевнивши, що витратить нараховані кошти на облаштування місця поховання, а решту перекаже синові загиблого. Проте повернувши картку, родина виявила, що на рахунку замість нарахованих 7 мільйонів гривень залишилося лише 350 тисяч.

Наразі за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зловмисник, який ошукав родину загиблого захисника, перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині 19-річний чоловік створив фейкову сторінку в Інстаграм і виманив у військового майже пів мільйона гривень.

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