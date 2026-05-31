На Закарпатті хлопчик отримав тяжкі опіки під час спалювання сміття

Лікарня / © pixabay.com

Реклама

У Закарпатській області 8-річного хлопчика госпіталізували з численними опіками після нещасного випадку під час спалювання сміття біля річки.

Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

За інформацією медиків, на виклик виїжджала бригада екстреної допомоги зі селища Усть-Чорна. У дитини діагностували термічні опіки II ступеня, які вразили значну частину тіла.

Реклама

У хлопчика обпечене обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки — кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки, включаючи обидві гомілки та сідниці.

Медики надали хлопчику невідкладну допомогу на місці події. Зокрема, наклали спеціальні протиопікові гелеві пов’язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію фізіологічним розчином.

Після стабілізації стану дитину доправили до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування.

У Центрі екстреної медичної допомоги наголосили, що цей випадок є серйозним нагадуванням про небезпеку відкритого вогню та спалювання сміття, трави чи гілок у присутності дітей.

Реклама

Медики закликали батьків та опікунів не залишати дітей без нагляду поблизу вогню, не дозволяти їм самостійно спалювати сміття та регулярно нагадувати правила безпеки.

Нагадаємо, раніше у Бучі під Києвом 11-річний хлопчик загинув після падіння з баштового крана.

Новини партнерів