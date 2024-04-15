На Закарпатті киянин організував схему втечі ухилянтів за кордон: які розцінки та на чому "погоріли"

На Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення ухилянтів через кордон.

Про це передає Держприкордонслужба.

Як діяла "схема"

За $5,5 тис. ділки обіцяли українцям перетин кордону. Канал незаконного переправлення організував колишній киянин, а нині житель Закарпаття. Він підшуковував охочих потрапити до країн ЄС.

Організатор схеми – колишній киянин, а нині житель Закарпаття

Його спільник-водій завозив ухилянтів до кордону, а ще один – супроводжував автівку дистанційно, видивляючись правоохоронців.

Спіймали "на гарячому"

Прикордонники разом з поліцією зупинили легковик під час "найцікавішої" частини плану. Водій ще намагався втікати, проте разом з пасажирами все ж був затриманий, як і згодом основний організатор схеми.

Пасажирами-ухилянтами виявилися двоє жителів Львівщини й Закарпаття.

Ухилянтами виявилися двоє жителів Львівщини і Закарпаття

Правоохоронці вилучили у фігурантів справи три легкові автомобілі марок Tesla, Mercedes і Chrysler, сім мобільних телефонів та грошові кошти на суму 2 200 євро і 6 700 доларів США.

Переправникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що киянка за 6 тисяч доларів США обіцяла молодику організувати виїзд за кордон як волонтеру.

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