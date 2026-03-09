ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
963
1 хв

На Закарпатті КПП з Угорщиною припинить пропуск громадян: причина

Пункт пропуску «Косино — Барабаш» обмежує рух 10 та 11 березня.

Дмитро Гулійчук
Пункт пропуску «Косино» обмежує рух: список альтернативних маршрутів

Пункт пропуску «Косино» обмежує рух: список альтернативних маршрутів / © Державна прикордонна служба України

У пункті пропуску «Косино» на Закарпатті протягом двох днів, 10 та 11 березня, обмежуватимуть рух транспорту.

Про це передає Закарпатська митниця.

«Від 10 до 11 березня, у пункті пропуску "Косино — Барабаш", що на українсько-угорському кордоні, від 13-ї до 17 години, здійснюватимуться монтажні роботи з підключення до електромережі нових модулів, встановлених для роботи посадових осіб митної та прикордонної служб», — йдеться в повідомленні.

Через це тимчасово не здійснюватимуться оформлення та пропуск громадян, а також авто в обидва напрямки.

У ДПСУ натомість кажуть не про повне закриття КПП цими днями, а про те, що «пропуск осіб та транспортних засобів може бути сповільнений».

Прикордонники радять для перетину в цьому напрямку скористатися найближчими КПП: «Вилок — Тісабеч», «Велика Паладь — Нодьгодош» або «Астей — Берегшурань».

Раніше ми писали, що чекає на Україну, якщо Орбан збереже владу в Угорщині після виборів.

