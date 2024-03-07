На Закарпатті лікар ґвалтував пацієнтів, поки вони були під дією препаратів: жертви – чоловіки

Медика "застукав" під час одного із таких вчинків колега.

На Закарпатті, у Іршавській лікарні медик ґвалтував своїх пацієнтів, поки вони були під дією препаратів.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола в Telegram.

За інформацією Глаголи, лікар робочому місці надавав своїм паціентам препарати від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги.

Під час дії подібного препарату медик здійснював дії сексуального характеру стосовно пацієнта, які він фільмував на камеру телефону.

Ставив фото оголених чоловіків, над якими чинив наругу, на телефон

Під час процесуальних дій у нього знайшли декілька сотень інтимних фото та відео паціентів. Судячи зі слів місцевих журналістів, жертви ґвалтівника в халаті - чоловіки.

Інший місцевий журналіст Роман Келемен зазначає, що фото сексуальної наруги над пацієнтами лікар зберігав у своєму телефоні. Він ставив фото оголених чоловіків на аватарку їхніх номерів, і коли йому дзвонили пацієнти висвічувались фото з непристойні поведінки лікаря з пацієнтом. Тільки за січень лікар зробив 260 фотографій сексуальної наруги над пацієнтами.

"Застукав" колега

У місцевому виданні "Закарпаття 24" додають, що про інцидент стало відомо наприкінці лютого. Медика викрив під час одного із таких вчинків колега. Після цього зловмисника було звільнено з лікарні. Келемен з посиланням на інших медиків лікарні уточнює, що багато хто з колективу знав про такі дії свого колеги.

А після звернення одного з потерпілих до поліції було відкрито кримінальне провадження.

У прес-службі поліції відповіли виданню, що медику наразі повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.

Раніше повідомлялося, що у Києві сім'я найняла чистильника акваріуму, а він розбещував їхню 13-річну доньку.

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