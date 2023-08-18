На Закарпатті лише за добу затримали 12 втікачів від мобілізації

У Закарпатській області прикордонники Чопського загону лише протягом 17 серпня затримали 12 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України - Західний кордон.

Зазначається, що 11 ухилянтів намагалися дістатися Словаччини через "зелений" кордон. Один чоловік прямував через пункт пропуску, використовуючи підроблені документи.

Сімох військовозобов'язаних затримали прикордонники відділу "Великий Березний".

"Трьох чоловіків зафіксувала камера відеоспостереження, про рух одного невідомого повідомив місцевий житель, інших трьох виявили під час перевірки поблизу населеного пункту Сімер Ужгородського району", - йдеться у повідомленні.

Двох невідомих чоловіків зафіксувала фотопастка. Так було затримано жителів Ужгорода й Миколаєва. Крім того, двох жителів Донеччини та Київщини затримали ввечері в горах.

У пункті пропуску "Малий Березний" викрили на підробці 42-річного жителя Дніпра. Чоловік надав на контроль "Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного" та "Довідку ВЛК" про непридатність до військової служби. Втім, виявилося, що обидва документи сфальшовані.

Усіх затриманих доставили до прикордонних підрозділів. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Як повідомлялося, на Закарпатті затримали двох утікачів від мобілізації. Ухилянтів затримали на КПП "Тиса" та "Чоп (Дружба)".

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