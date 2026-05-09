На Закарпатті лунали постріли біля ТЦК: офіційний коментар та подробиці інциденту

Журналіст Віталій Глагола опублікував відео з камер спостереження 2 відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгір’ї (Закарпатська область), де натовп представників ромської громади намагався прорватись до будівлі.

На опублікованих кадрах чути звуки, схожі на постріли та видно хаос біля входу.

За словами журналіста, під час цього конфлікту працівники ТЦК застосували стартовий пістолет. Окрім того, начебто пролунали одиночні постріли з автомата.

Також на відео чути звуки від ударів, коли люди, що зібралися біля ТЦК, штурмували вхідні ворота та намагались потрапити всередину будівлі.

Віталій Глагола додав, що усіх нападників на ТЦК у Міжгір’ї встановлено і ними вже займається поліція.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП оприлюднили офіційний коментар з приводу цього інциденту.

«Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду», — йдеться в заяві.

Про ймовірне застосування зброї у повідомленні прямо не згадали, зазначивши лише, що «завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито».

«За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством», — наголосили в Закарпатському обласному ТЦК.

Нагадаємо, у суботу, 9 травня, біля ТЦК у селищі Міжгір’я Хустського району Закарпаття виник конфлікт після мобілізації представника місцевої ромської громади. Це спровокувало протест та спробу силового проникнення на військовий об’єкт.

