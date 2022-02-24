На Закарпатті людей, які живуть біля військових частин, просять переїхати до родичів

На Закарпатті людей, які живуть біля військових частин, просять переїхати до родичів

На Закарпатті від ранку не зафіксовано військових дій.

На Закарпатті від ранку не зафіксовано військових дій, але громадян, що проживають біля військових частин, просять переїхати до родичів чи в інші місця.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, - пише Укрінформ.

“На Закарпатті від ранку не зафіксовано військових дій, але громадян, що проживають біля військових частин, військових містечок, просять переїхати до родичів чи близьких в інші місця, у села,” - сказав він.

Очільник ОДА також повідомив, що в регіоні посилено працює поліція, розставлено блокпости. Також оголошено загальну мобілізацію та збори резервістів.