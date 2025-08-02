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На Закарпатті малюк заклеїв очі суперклеєм: що відомо
В селі Королево трирічний хлопчик випадково заклеїв очі суперклеєм — миттєва реакція медиків врятувала зір.
Трирічний хлопчик із Закарпаття випадково заклеїв очі суперклеєм — медики врятували ситуацію.
Про це повідомляє «103 Закарпаття» у Facebook.
Увечері у п’ятницю, близько 19:00, до служби екстреної допомоги «103» надійшов терміновий виклик із села Королево: трирічна дитина отримала хімічну травму очей суперклеєм. На місце оперативно прибула бригада №805 (парамедик Отіло Фозекош та ЕМТ Семен Буковинський).
За словами матері, дитина гралася вдома й дістала тюбик суперклею, залишений на столі. Після випадкового натискання рідина потрапила на обличчя, очі та волосся. Очі хлопчика злиплися, дитина плакала.
Медики надали першу допомогу: знеболили, промили очі та обробили шкіру. Малюка доправили до обласної дитячої лікарні в Мукачеві для огляду офтальмолога.
Дитячий травматизм: кожна п’ята травма у малюків — побутова. Щороку хімічні ураження очей фіксують у понад 20 тисяч дітей. У 90% випадків трагедії можна було б уникнути.
Як запобігти:
Зберігайте хімію та ліки поза доступом дітей.
Використовуйте блокатори на шафах і розетках.
Ніколи не залишайте малюків без нагляду.
Розмовляйте зі старшими дітьми про безпеку для молодших.
Ця історія — важливе нагадування: діти досліджують усе навколо, і наша відповідальність — зробити цей світ безпечним для них.
Нагадаємо, у Києві на канатній дорозі в парку «Перемога» травмувались діти.