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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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118
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1 хв

На Закарпатті малюк заклеїв очі суперклеєм: що відомо

В селі Королево трирічний хлопчик випадково заклеїв очі суперклеєм — миттєва реакція медиків врятувала зір.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
На Закарпатті малюк заклеїв очі суперклеєм

На Закарпатті малюк заклеїв очі суперклеєм

Трирічний хлопчик із Закарпаття випадково заклеїв очі суперклеєм — медики врятували ситуацію.

Про це повідомляє «103 Закарпаття» у Facebook.

Увечері у п’ятницю, близько 19:00, до служби екстреної допомоги «103» надійшов терміновий виклик із села Королево: трирічна дитина отримала хімічну травму очей суперклеєм. На місце оперативно прибула бригада №805 (парамедик Отіло Фозекош та ЕМТ Семен Буковинський).

За словами матері, дитина гралася вдома й дістала тюбик суперклею, залишений на столі. Після випадкового натискання рідина потрапила на обличчя, очі та волосся. Очі хлопчика злиплися, дитина плакала.

Медики надали першу допомогу: знеболили, промили очі та обробили шкіру. Малюка доправили до обласної дитячої лікарні в Мукачеві для огляду офтальмолога.

Дитячий травматизм: кожна п’ята травма у малюків — побутова. Щороку хімічні ураження очей фіксують у понад 20 тисяч дітей. У 90% випадків трагедії можна було б уникнути.

Як запобігти:

  • Зберігайте хімію та ліки поза доступом дітей.

  • Використовуйте блокатори на шафах і розетках.

  • Ніколи не залишайте малюків без нагляду.

  • Розмовляйте зі старшими дітьми про безпеку для молодших.

Ця історія — важливе нагадування: діти досліджують усе навколо, і наша відповідальність — зробити цей світ безпечним для них.

Нагадаємо, у Києві на канатній дорозі в парку «Перемога» травмувались діти.

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