На Закарпатті масово травмувалися діти: шокувальні подробиці (фото)

У Боздоському парку Ужгорода обірвався трос мотузкового парку, коли дистанцію проходила група дітей.

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

“Сьогодні, 30 травня, до поліції надійшло повідомлення про травмування дітей у одному з парків Ужгорода”, — повідомляють поліцейські.

Вони встановили, що під час того, як група дітей проходила маршрут мотузковим парком, на локації обірвався трос. Внаслідок цього діти впали з висоти орієнтовно 1,5 м на землю.

Фото: Поліція Закарпаття

Фото: Поліція Закарпаття

“Наразі відомо про 16 травмованих. За попереднім оглядом медиків неповнолітні потерпілі отримали тілесні ушкодження, що не несуть загрозу їх життю. На місці події тривають слідчі дії. У поліції визначаються з правовою кваліфікацією події”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькому державному цирку 27 квітня просто під час вистави стався нещасний випадок — пара повітряних акробатів — 15-річний хлопець і 12-річна дівчина зірвалися з висоти і впали на арену.

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