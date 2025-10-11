Дитина померла / © pixabay.com

На Закарпатті судитимуть матір через недогляд — однорічна дівчинка померла внаслідок двобічної бронхопневмонії.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

«Жінка не виконувала покладені на неї законом батьківські обов’язки: не забезпечувала належних побутових умов, харчування та своєчасного звернення по медичну допомогу. Коли її донька захворіла, вона не звернулася до лікарів», — зазначили правоохоронці.

Дії підозрюваної кваліфікували за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому лікаря підозрюються у смерті пацієнтки. Стан жінки погіршився після операції.