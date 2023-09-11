На Закарпатті майже 60 ухилянтів намагалися втекти за кордон – фото

Прикордонники затримали майже 60 чоловіків за спробу незаконно перетнути кордон.
У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які спробували незаконно перетнути кордон до Угорщини та Румунії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Більшість з них була помічена в ході заклопотаного пошуку "слабких місць" на кордоні. Та закінчився він для усіх затриманням, адмінвідповідальністю та заплямованою репутацією", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на ранок 11 вересня на кордоні України стоять понад 200 автівок та десятки автобусів.
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