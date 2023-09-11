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На Закарпатті майже 60 ухилянтів намагалися втекти за кордон – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Закарпатті майже 60 ухилянтів намагалися втекти за кордон – фото

Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон / Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники затримали майже 60 чоловіків за спробу незаконно перетнути кордон.

У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які спробували незаконно перетнути кордон до Угорщини та Румунії. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ. 

"Більшість з них була помічена в ході заклопотаного пошуку "слабких місць" на кордоні. Та закінчився він для усіх затриманням, адмінвідповідальністю та заплямованою репутацією", - йдеться у повідомленні.

Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон / ©
Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон
Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон / ©
Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон
Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон / ©
Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон

Нагадаємо, на ранок 11 вересня на кордоні України стоять понад 200 автівок та десятки автобусів.

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Перегляди
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