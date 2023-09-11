На Закарпатті майже 60 ухилянтів намагалися втекти за кордон – фото

Прикордонники затримали майже 60 чоловіків за спробу незаконно перетнути кордон.

У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які спробували незаконно перетнути кордон до Угорщини та Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Більшість з них була помічена в ході заклопотаного пошуку "слабких місць" на кордоні. Та закінчився він для усіх затриманням, адмінвідповідальністю та заплямованою репутацією", - йдеться у повідомленні.

Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон

Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон

Затримані ухилянти, які намагалися втекти за кордон

Нагадаємо, на ранок 11 вересня на кордоні України стоять понад 200 автівок та десятки автобусів.

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