На Закарпатті медики допомагали ухилянтам отримати групу інвалідності: як працювала схема

Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.

На Закарпатті викрито двох лікарів-офтальмологів однієї з медустанов області, які за хабарі від 6 тисяч доларів допомагали ухилянтам “відкосити” від призову на підставі фіктивної інвалідності.

Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ в Закарпатській області.

Медики фальсифікували історії хвороб військовозобов’язаних та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію. Після цього фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам підтверджували діагнози та призначали групу інвалідності.

Також читайте В Україні ліквідують МСЕК: що буде замість них і чию інвалідність перевірять від 1 січня

Фіктивна інвалідність дозволяла чоловікам безперешкодно виїхати за межі України.

Правоохоронці задокументували факт отримання 6 тисяч американських доларів одним із лікарів, причетних до схеми.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медичних установах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів.

Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.

Обом медикам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, після гучних скандалів з МСЕК та казково багатими очільниками цих структур, президент Зеленський розпорядився ліквідувати комісії та повністю реформувати систему до нового року. Уже від 1 січня діють нові правила оформлення інвалідності.

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