На Закарпатті місцеві за 18 тис. доларів допомагали ухилянтам тікати з України: як діяла схема

У Закарпатській області затримали трьох місцевих жителів, які за 18 тис. доларів хотіли переправити ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області.

Троє підозрюваних підшукали трьох клієнтів, які хотіли виїхати за кордон. За це закарпатські ділки отримали від ухилянтів 18 тис. доларів.

Підозрювані поселили чоловіків у помешканні у Виноградові, щоб дочекатися на слушний момент і незаконно переправити ухилянтів до Угорщини, проте правоохоронці викрили схему.

Фото: Прокуратура Закарпатської області

Зловмисникам повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон групи військовозобов’язаних чоловіків (ч. 3 ст. 332 КК України). Двох осіб взято під варту з можливістю внесення кожним 208 тис. грн застави, а їх спільник перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Як ухилянти намагаються виїхати з України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Проте від перших днів ухилянти намагаються втекти з України: вони перевдягаються у жіночий одяг, купують фальшиві довідки про те, що виховують більше трьох дітей, та іншими методами намагаються виїхати.

У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинуло вже 11 чоловіків.

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

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