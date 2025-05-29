Люди жбурляли каміння у працівників ДПСУ / © pixabay.com

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На Закарпатті місцеві жителі скоїли напад на прикордонників. Люди жбурляли каміння у працівників ДПСУ.

ПРо це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України–Західний кордон.

«Сьогодні ввечері місцеві жителі вчинили напад на прикордонний наряд, який проводив перевірочні заходи щодо осіб, ймовірно, причетних до переправлення через українсько-словацький кордон групи громадян України призовного віку. Заходи проводили у взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії в ромському поселенні міста Великий Березний», — йдеться у повідомленні.

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Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України–Західний кордон

Під час перевірки ДПСУ група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям.

Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян і навіть залучали жінок та неповнолітніх.

«Внаслідок цього у прикордонників і службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини», — повідомили правоохоронці.

Правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема пристрої для відстрілу гумових куль.

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Під час конфлікту двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Їх доправили до місцевої лікарні, де їм надали медичну допомогу. Також пошкоджено два транспортні засоби прикордонників.

«Осіб, які здійснили напад, затримано. У їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 345 ККУ „Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу“ та ст. 194 ККУ „Умисне знищення або пошкодження майна“. Відповідні повідомлення надіслано на адресу Національної поліції», — йдеться у повідомленні.

Додамо, що місцеві ЗМІ повідомляють про те, що інцидент стався нібито в ромському таборі у Великому Березному на Закарпатті.

Нагадаємо, на Закарпатті батьки спалили сина, а потім зволікали з викликом медиків.

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