На Закарпатті зник прикордонник: міг втекти за кордон – журналіст

За словами журналіста, прикордонник зник в суботу і до цього часу його так і не знайшли. Тому найімовірніше, що чоловік втік за кордон.

У суботу, 22 березня, на Закарпатті зник 28-річний мобілізований військовослужбовець.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram.

За інформацією журналіста, мобілізований проходив службу у відділі прикордонної служби "Вилок" 27-го прикордонного загону.

"Йому (військовому – Ред.) було надано час для збирання документів перед підписанням контракту. Але вже о 17:00 з’ясувалося, що він не повернувся до підрозділу. Телефон вимкнений, на зв’язок не виходить", – йшлося в повідомленні.

На його пошуки підняли підрозділи за тривогою: чотири групи працювали у Берегові, Виноградові, Вилку та навколишніх населених пунктах. Перевіряли вокзали, автостанції, готелі, збирали інформацію серед місцевих мешканців.

Сьогодні, 24 березня, Глагола уточнив, що прикордонника-втікача так і не знайшли.

"У прикордонній службі вже неофіційно визнають: військовослужбовець, найімовірніше, втік, скориставшись знанням місцевості та нелегальних маршрутів перетину кордону", – зазначив журналіст.

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