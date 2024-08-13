На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронь: яке рішення ухвалив суд та що радять юристи

На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Він за законними підставами намагався перетнути кордон, проте його затримали та доправили до ТЦК. Там він пройшов ВЛК і його скерували до військової частини для проходження служби. Чоловік мав бронювання на роботі до певної дати, тож звернувся до суду.

Яке рішення ухвалила "феміда" і що у такій ситуації радять робити юристи – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Що відомо про справу?

Закарпаття знову в епіцентрі гучних новин. 8 лютого там затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон на законних підставах. Його доставили до ТЦК та СП, де він пройшов медичну комісію.

Під час проведення медогляду стан здоров'я чоловіка не обстежувався, а скарги та факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не брали. Також чоловік мав бронювання за місцем роботи. Попри це, після проходження медогляду, він був доставлений до військової частини для проходження військової служби.

Що відомо про рішення суду?

Мобілізований чоловік подав позов у суд щодо прикордонного загону, у якому просив скасувати мобілізаційне розпорядження та направлення для проходження військової служби. Закарпатський окружний адміністративний суд 16 травня 2024 року ухвалив рішення щодо справи. Зокрема, у суді заявили, що військовозобов'язаний під час мобілізації не повідомляв працівників ТЦК та СП про наявність в нього права на відстрочку, також не надав доказів щодо бронювання. Також інформації про бронювання не було на спеціальному військовому обліку за даними автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) "Оберіг".

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"Призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні, зокрема, повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з певних підстав", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що військовозобов'язаний мав оформити відстрочку від призову у відповідний спосіб уповноваженим органом, зокрема – ТЦК та СП. Причому це можна зробити лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

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"Жодних документів, які б підтвердили наявність підстав для надання чоловіку відстрочки від призову на військову службу, не надходило. Внаслідок цього, суд дійшов висновку про те, що чоловік можливістю реалізації права на відстрочку від призову та оформлення його у відповідний спосіб, не скористався", - вказано в повідомленні.

Що каже юрист?

Своєю чергою юрист Андрій Ракущинець у коментарі "Суспільному" наголосив, що варто звернути увагу на підстави винесення рішення суду.

"Виключення з військового обліку в мирний час не є тотожним виключенню з військового обліку у воєнний час, оскільки підстави та перелік хвороб різні. Також цей перелік не є статичним та періодично коригується і в період воєнного стану – тобто особа, яка не підлягала мобілізації, наприклад, рік назад, наразі є придатною", - мовиться в повідомленні.

Андрій Ракущинець зауважив, що рішення суду не матиме якогось юридичного значення для інших подібних випадків, адже в Україні не діє прецедентне право. Проте висновки суду загалом узгоджуються з судовою практикою, що саме позивач повинен довести свою правоту в суді.

"У рішенні суду йдеться, що листом Міністерства економіки України №27-12/8114-03 від 31.01.2024 ТОВ "Фінтех Ферма" було зобов'язано видати військовозобов'язаним витяг з наказу з метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою Генштабу ЗСУ було доручено організувати доведення цього наказу в 3-денний строк до відповідних ТЦК та СП. Тобто факт отримання відстрочки людиною не заперечується. Як і той факт, що Генштаб повинен був довести вказаний наказ до РТЦК, але не зробив в цього", - йдеться в повідомленні.

За словами юриста, недопрацювання людини полягало в тому, що вона не мала біля себе документа, який засвідчує бронювання, а принести вже його не могла, оскільки не мала можливості вийти за межі районного ТЦК та СП.

"Такого б не було, якби адвокатів допускали до своїх клієнтів в РТЦК – більшість таких помилок можна було б уникнути. Станом на зараз проблеми, які є озвучені в рішенні суду, вже частково зняли свою актуальність, оскільки змінилась процедура бронювання, і через електронні засоби комунікації дана інформація все-таки більш ефективно та оперативно доходить до районних ТЦК та СП", - пояснює юрист.

Правник зазначає, що тепер безпосередньо самій особі не треба подавати будь-які документи до районного ТЦК, що стосуються її бронювання. Водночас треба оновити дані, стати на облік та зробити порядок в документах, адже під час оновлення документів буде видно, є відстрочка чи ні.

Нагадаємо, що оновлений закон про мобілізацію визначає певні категорій громадян, які втратили право на відстрочку від мобілізації вже від 1 серпня 2024 року.

"Сюрпризи" мобілізаційного законодавства

Попри те, що список осіб, які не мають права на відстрочку, залишається незмінним, а іноді й поповнюється, є ситуації, коли можна втратити її, навіть якщо відстрочка давно оформлена. Наприклад, коли людину звільняють або вона звільняється за власним бажанням зі стратегічно важливої для країни компанії, то вона автоматично втрачає бронь.

Також відстрочка втрачається, коли закінчується термін бронювання або ж контракт компанії з Силами оборони. Може бути ситуація, коли компанія втратила статус критично важливого об'єкта. Відповідно тоді, також для робітників такої компанії втрачається можливість броні. Також автоматично відстрочка від мобілізації буде анульована при ліквідації самої компанії. Якщо установа або орган влади перестав існувати, значить і всі привілеї, отримані за допомогою нього, більше не мають юридичної сили.

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