На Закарпатті музей хотів купити авто за 1,9 млн грн: деталі скандалу

Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького хотів придбати авто Toyota Proace Verso за 1 млн 940 тисяч гривень.

Відповідний тендер було опубліковано на платформі Prozorro 14 лютого.

Чому саме зараз, у розпал війни, і навіщо музею такий дорогий автомобіль – це питання збурило громадськість.

Позиція музею

У коментарі "Суспільне Ужгород" керівниця музею Ольга Шумовська запевнила, що через резонанс у соцмережах тендер скасували.

Директорка розповіла,що гроші на авто збирали близько 2,5 років. За її словами, це кошти від надання музею платних послуг.

"Ми одну свою машину віддали для ЗСУ, інша автівка – списана через технічні несправності, вона непридатна. Хотіли придбати мікроавтобус, щоб ефективніше працювати і заробляти гроші. Ми розглядати таку машину, щоб за потреби можна було перевозити експонати. До прикладу, нещодавно ми перевозили у Львів ікони для реставрації. Також у нас є різні робочі делегації", – пояснює Ольга Шумовська.

Вона стверджує, що за технічними характеристиками, ця машина вийшла найдешевшою, інші коштували на кілька сотень тисяч більше.

"Ми давно планували придбати новий автомобіль. І за останні роки музей почав значно більше заробляти. Приміром, у 2021-му році музей заробив чотири мільйони гривень, а у 2024-му – 10,5 млн грн", – розповіла керівниця музею.

Що кажуть у Закарпатській ОВА

Заступник голови Закарпатської ОВА Юрій Гузинець запевняє, що обласна військова адміністрація не погоджувала проведення тендеру й це рішення було ухвалене без узгодження з обласною адміністрацією, обласною радою та профільними департаментами ОВА.

"Після перевірки всі обставини стали очевидними: така покупка не на часі. У час війни, коли кожна гривня бюджету має бути спрямована на справді важливі речі, такі як підтримка військових, соціальні ініціативи чи бодай ремонт даху музею, витрачати майже 2 мільйони гривень на автомобіль – абсолютно неприпустимо", – йдеться у повідомленні.

За його словами, керівника музею буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Раніше у ЗМІ повідомили, що Покровська міськрада планує закупити сувенірної продукції на понад 700 тис. грн.

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