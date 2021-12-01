На Закарпатті на майже 5 років посадили чоловіка через відео з Інтернету, яке він розіслав знайомим

На Закарпатті на майже 5 років посадили чоловіка через відео з Інтернету, яке він розіслав знайомим

Чоловік уже був судимий за розповсюдження порнографічних матеріалів.

У Закарпатській області до 4 років та 11 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який завантажив з Інтернету три відео, які пропагували сцени насильства, та розіслав їх знайомим.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, який оприлюднили 29 листопада.

За даними суду, раніше судимий чоловік завантажив з Інтернету три відео, що містять сцени, які пропагують культ насильства та жорстокості. Потім він через Viber розіслав цей контент своїм знайомим. Підозрюваному інкримінували ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України.

"Підозрюваний достовірно знаючи про те, що завантажені ним з Інтернет-ресурсів на його мобільний телефон файли містять відеозаписи із змістом культу насильства і жорстокості, незаконно, умисно, виконав пересилання файлу через мобільний додаток Viber на номер сім картки мобільного зв`язку", - йдеться у судовому вироку.

На суді підозрюваний свою вину визнав, проте не пояснив мотивів свого вчинку. У жовтні 2021 року чоловіка уже засудили за частиною 2, 3 ст. 301 ККУ - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів. Суд визнав його винним і у пропаганді насильства та, врахувавши попередній вирок, засудив до 4 років та 11 місяців в'язниці.

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