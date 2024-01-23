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На Закарпатті на подвір’я депутата кинули гранату – подробиці, фото

На Закарпатті на подвір’я депутата кинули гранату – подробиці, фото

На Закарпатті на подвір’я депутата кинули гранату / Фото: Facebook/Патрульна поліція Закарпатської області

Невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради.

У ніч проти 23 січня, близько 4-ї години ранку, у Мукачеві на подвір’я будинку депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату.  

Про це повідомило Головне управління поліції області.

На місце події прибув наряд поліції та слідчо-оперативна група. "Тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

Як розповіли правоохоронці, на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

На Закарпатті на подвір’я депутата кинули гранату / ©
На Закарпатті на подвір’я депутата кинули гранату
На Закарпатті на подвір’я депутата кинули гранату / ©
На Закарпатті на подвір’я депутата кинули гранату

Слідчі кваліфікують подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, стали відомі нові подробиці вбивства жінки та самогубства нападника у спальному районі Запоріжжя.

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