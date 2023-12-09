На Закарпатті "накурений" співробітник ТЦК напав на ексколегу з ножем – журналіст

За словами журналіста, проходячи повз колишню цивільну роботу, співробітник ТЦК вирішив помститися за звільнення.

На Закарпатті спалахнув новий скандал з ТЦК – там співробітник Мукачівського військкомату у стані наркотичного сп'яніння намагався поранити ножем чоловіка зі своєї колишньої цивільної роботи.

Про це у Telegram повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

"Мені надіслали відеозапис, на якому зафіксована наступна ситуація: на землі лежить чоловік у військовій формі, лицем до землі, а на ньому зверху сидить чоловік.Через деякий час приходять правоохоронці, і відеозапис припиняється", – написав він.

На Закарпатті співробітник ТЦК намагався поранити ножем ексколегу – журналіст

Що відомо про інцидент

За словами користувача мережі Facebook під ніком "Vova Goblak", співробітник Мукачівського ТЦК та СП, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, розмахував перед ним ножем, але був затриманий.

Згодом Глагола з'ясував, що військовослужбовець з особою, на яку здійснювався напад, раніше разом працював на цивільній роботі. Але був звільнений через вживання наркотиків.



Проходячи повз минулу роботу, співробітник ТЦК у стані наркотичного сп'яніння вирішив помститися за звільнення.

"Прийшовши на роботу, він намагався вдарити пана Володимира ножем, але, на щастя, йому це не вдалося. На вказаного військовослужбовця відкрите кримінальне провадження, але виникає питання, як даний військовослужбовець отримав сертифікат нарколога", – зауважує Віталій Глагола.

Закарпатський обласний ТЦК поки не відреагував на інцидент.

Нагадаємо, 5 грудня працівники ТЦК роздавали повістки у спортзалі в Ужгороді. 6 грудня, військкоми провели аналогічний рейд у "тренажерках" Хуста і Мукачева.

Наступного дня працівники ТЦК на Закарпатті влаштували рейд в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино". У Мережі стверджують, що дії ТЦК у санаторії супроводжувалися лайкою, штовханиною та погрозами з боку правоохоронців, зокрема, в бік жінок.

Своєю чергою у Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували рейди із повістками в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино" та спортзалах області.