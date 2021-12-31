Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На Закарпатті напередодні Нового року в будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Закарпатті напередодні Нового року в будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину

pixabay.com

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. 

У м. Берегово Закарпатської області 31 грудня в житловому будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину. За попередніми даними, вона загинула через отруєння чадним газом. 

Про це повідомляє Mukachevo.net  з посиланням на джерела у поліції. 

Тіло дівчини знайшли в обід 31 грудня. За попередніми даними, вона загинула через отруєння чадним газом. 

Відомо, що дівчина проживала у будинку разом із батьками, проте їх у день трагедії не було вдома. Будинок обладнаний газовим котлом.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. 

Читайте також: 

У Кропивницькому лікар урятував школярку, яка провалилася під кригу і мало не загинула

У Кропивницькому лікар урятував школярку, яка провалилася під кригу і мало не загинула
Наступна публікація