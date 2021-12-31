На Закарпатті напередодні Нового року в будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину

На Закарпатті напередодні Нового року в будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

У м. Берегово Закарпатської області 31 грудня в житловому будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину. За попередніми даними, вона загинула через отруєння чадним газом.

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Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на джерела у поліції.

Тіло дівчини знайшли в обід 31 грудня. За попередніми даними, вона загинула через отруєння чадним газом.

Відомо, що дівчина проживала у будинку разом із батьками, проте їх у день трагедії не було вдома. Будинок обладнаний газовим котлом.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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