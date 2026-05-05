Укрaїнa
208
1 хв

На Закарпатті не можуть загасити масштабну лісову пожежу: вогонь поширюється (фото, відео)

Поблизу Воловця горить ліс. Працюють рятувальники, техніка та авіація, ситуація залишається складною.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Закарпатті горить понад 75 гектарів лісу / Фото: Мирослав Білецький

У районі селища Воловець на Закарпатті розгорілася масштабна лісова пожежа. Осередки займання фіксуються на великій площі, вогонь продовжує поширюватися.

Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«На Мукачівщині в районі селища Воловець пожежа охопила близько 75 га лісу», — повідомив він.

Пожежа на Закарпатті / Фото: голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький

Ситуація залишається складною. Станом на 22:00 повністю локалізувати пожежу наразі не вдається, вогонь поширюється.

На місці події розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, який координує роботу всіх служб.

До гасіння залучено 128 рятувальників, 19 одиниць техніки, авіацію.

Також до боротьби з вогнем долучилися місцеві жителі.

«Допомагають боротися з вогнем і місцеві жителі», — повідомив Білецький.

Очільник ОВА зазначив, що ситуація перебуває на його особистому контролі, а причина загоряння наразі встановлюється.

Відео з місця пожежі поділилися журналіст Віталій Глагола та ragnarockkyiv.

Нагадаємо, раніше йшлося про масштабні лісові пожежі на Полтавщині. Тоді лісові пожежі ширилися Україною впродовж тижня. Одні з наймасштабніших загорянь рятувальники фіксували й на Харківщині, Донеччині та Рівненщині.

